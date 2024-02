Eurovision, tutto quello che c'è da sapere su Una voce per San Marino

Ci siamo, poche ore alla finale di Una Voce per San Marino 2024 , la competizione che selezionerà il brano che avrà il compito di rappresentare il Monte Titano all’ Eurovision Song Contest , in programma il 7, 9 e 11 maggio a Malmö, Svezia.

Una Voce per San Marino, la guida completa

Tutto pronto per Una Voce per San Marino 2024, il festival che selezionerà l’artista che rappresenterà San Marino alla competizione musicale più seguita al mondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una Voce per San Marino, cos’è

Una Voce per San Marino è la competizione che selezione l’artista portabandiera del Monte Titano all’Eurovision Song Contest, quest’anno in programma a Malmö in seguito alla vittoria di Loreen con Tattoo. San Marino salirà sul palco della Malmö Arena nel corso della seconda metà della seconda semifinale in programma giovedì 9 maggio. Queste le sedici nazioni che si sfideranno per la conquista di uno dei dieci posti disponibili per l’appuntamento conclusivo di sabato 11 maggio: Austria, Malta, Svizzera, Grecia, Repubblica Ceca, Albania, Danimarca, Armenia, Israele, Estonia, Georgia, Olanda, Norvegia, Lettonia, San Marino e Belgio.

Una Voce per San Marino, quando si svolge

L’appuntamento con la finale della terza edizione di Una Voce per San Marino è per sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, in diretta dal palco del Teatro Nuova Dogana.