Annalisa, Angelina, i The Kolors, Irama e Maninni ospiti ad Amici

Ed ecco la miscellanea di meme che stanno inondando la rete dopo che il sipario dell’Ariston è calato su questa 74ma edizione della kermesse canora. Da Amadeus con la famigerata stola indossata da Chiara Ferragni l’anno scorso, in cui vediamo scritto “pensati libero” (perché questo è stato il suo ultimo Festival, ha dichiarato lui) fino all’ipotesi (ironica) di pubblicità occulta di Trama, ecco tutto il meglio che arriva dai social

Questa espressione di Amadeus è diventata un meme eterno: la sua faccia sembra proprio dire quello che l'account di X (ex Twitter) de Il Grande Flagello gli mette in bocca

Con questo meme che arriva da TikTok, si consiglia a tutti di ascoltare la canzone di Mahmood, ossia Tuta gold, a un volume oltre il massimo insomma. Chiaramente si fa ironia: sappiamo bene che bisogna ascoltare la musica, sia in cuffia sia dalle casse, a un volume non troppo elevato per preservare la salute del timpano