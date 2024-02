Angelina Mango, sold out a Roma e Napoli. Annunciate due nuove date

La vincitrice della 74° Edizione del Festival di Sanremo e prossima rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö in Svezia ha annunciato il prossimo autunno in tour con Il suo "Angelina Mango nei club 2024" che toccherà le città di Roma, Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale e Milano. E visto il sold out delle date di Roma (11 ottobre) e Napoli (14 ottobre), la cantautrice ha anche deciso per due nuove date: il 12 ottobre 2024 a Roma e il 15 ottobre 2024 a Napoli

Dopo il tutto esaurito del concerto evento "Pare una pazzia" e il raddoppio con una nuova data il 26 ottobre 2024, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ( LO SPECIALE) Angelina Mango ( FOTO) ha annunciato il sold out della data a Napoli (14 ottobre, Casa della Musica) e a Roma (11 ottobre, Atlantico) del tour autunnale "Angelina Mango nei club 2024", prodotto e organizzato da Live Nation Per venire incontro al grande successo di pubblico è stato deciso di raddoppiare gli appuntamenti con due nuovi live il 12 ottobre 2024 a Roma e il 15 ottobre 2024 a Napoli.

Angelina Mango rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024

La cantautrice porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d'Italia. Con il brano "La noia" Angelina Mango rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmö, in Svezia. Oltre alla vittoria della kermesse, che arriva a 10 anni dall'ultimo trionfo femminile all'Ariston, la cantautrice si è aggiudicata anche il premio della sala stampa "Lucio Dalla", radio, tv e web e il premio per la miglior composizione musicale "Giancarlo Bigazzi".