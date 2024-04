Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango al photocall a Londra

Angelina Mango , cantante che rappresenterà l'Italia all' Eurovision Song Contest 2024 le cui fasi finali sono in programma dal 7 all'11 maggio a Malmö , sta facendo il pieno di consensi negli appuntamenti in giro per l'Europa a poco più di un mese dalla kermesse. La cantautrice, che ha già travolto il pubblico spagnolo al pre-party Eurovision che si è tenuto a Barcellona, si è distinta anche nella tappa successiva del Regno Unito. I video dello show di Londra all'Here At Outernet provano che la cantante, che tra qualche giorno compirà ventitré anni, ha tutte le carte in regola per diventare una delle protagoniste dell'evento internazionale.

Il live a Londra

A un mese dalla sessantottesima edizione dell'Eurovision Song Contest, evento musicale che è parecchio atteso a livello globale, il calore per Angelina Mango comincia ad essere condiviso.

L'artista lucana è ormai una delle beniamine della competizione, osservata speciale da parte degli appassionati di musica, non solo perché rappresentante di uno dei Big Five, i cinque paesi che maggiormente hanno contribuito al successo della kermesse.

La vincitrice di Sanremo sta scaldando l'ugola (e il pubblico) ai pre-party che precedono la manifestazione scandendo il conto alla rovescia per la settimana della finale. Dopo l'appuntamento spagnolo, Mango si è esibita per il pubblico del Here At Outernet di Londra all'interno di un evento live organizzato in collaborazione con il sito Wiwibloggs da cui è tratto il video di questo articolo che è presente anche nelle Stories di Instagram dell'artista.

La cantante si è esibita sulle note della hit La noia che in Italia è stato certificato doppio disco di platino. Il pubblico si è scatenato sul ritmo travolgente della canzone e ha apprezzato particolarmente l'energia della cantante che anche per la tappa del Regno Unito ha sfoggiato uno dei suoi look esuberanti.

Se per cantare ha indossato una delle tute aderenti firmate Etro, il brand che si è occupato dei suoi look per il Festival di Sanremo, al photocall Mango ha optato per lo stile luxury chic con una tuta adidas viola e un paio di occhiali da sole a mascherina, un outfit che piace ai suoi coetanei e non solo.