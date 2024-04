Angelina Mango, al Fabrique tutta la forza di una grande popstar

Un live intenso, prova di un talento vocale e scenico straordinario, per una popstar destinata a grandi traguardi. E in mezzo anche l'annuncio del primo album, Poké Melodrama, in arrivo il 31 maggio. Il racconto dello show

La prima volta al Fabrique non si scorda mai. Anche se hai vinto Sanremo, anche se hai in tasca un biglietto per la Svezia e ti presenterai all’Eurovision come una delle grandi favorite alla vittoria. Se poi diventa anche l'occasione per annunciare a tutti l'arrivo il 31 maggio di Poké Melodrama, il primo album di una carriera che ha tutti i crismi della predestinazione, allora, l'occasione è ancora più preziosa.

Un'esordiente matura Angelina Mango arriva sul palco in bomber e occhiali da sole, puntualissima, pochi minuti dopo le 21, una cosa rara di questi tempi. E già da qui si inizia a capire qualcosa di questa ragazza che di anni ne ha appena compiuti 23 ed è già tantissime cose apparentemente in contrasto l’una con l’altra. Ha l’entusiasmo gentile della debuttante e la presenza scenica di una veterana nel mostrare la sua relazione carnale con la musica; è, probabilmente, la popstar nostrana dal potenziale più internazionale, ma lo è senza rinunciare mai a un solo grammo della sua italianità; è una ragazza del meridione che da otto anni vive fuori sede a Milano e quindi, non ne fa mistero, si emoziona per la sua prima volta al Fabrique. Ed è, infine, una giovane artista che sul palco annuncia l’arrivo del suo primo disco, Poké Melodrama, in arrivo il 31 maggio, e che pur essendo di fatto un’esordiente nel panorama discografico italiano ha già un repertorio densissimo di brani scritti fin da quando era un’adolescente, una che la gavetta l’ha fatta per davvero, piena però di un talento abbacinante da cui è impossibile non restare ammaliati.

Angelina Mango sul palco del Fabrique di Milano, il 17 aprile 2024

IL VIA CON LA NOIA Angelina non fa sconti né pretattica e parte fortissimo, accompagnata sul palco dalla sua storica band (col fratello Filippo alla batteria e il fidanzato Antonio Crigliano alla chitarra) con le note di Fila Indiana come intro, per poi regalare subito al pubblico il brano che ha vinto Sanremo, La Noia, composta con Dardust e scritta con Madame. Gli arrangiamenti live sono da subito più potenti, con tratti rock, e lei ha lo stesso carisma, lo stesso magnetismo naturale, la stessa voracità nel divorarsi il palco con movenze da popstar consumata. Poi c’è la voce, e che voce, capace di straordinarie sfumature: roca, spezzata, claudicante quando Angelina parla; ferma, convinta, potentissima quando canta. Precisa e affilata come una spada sulle armonizzazioni più complesse, sui sali e scendi, sui cambi di tonalità. Diversa, diversissima da quella di Pino, ma non meno sorprendente per qualità ed educazione. vedi anche Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango al photocall a Londra

UN VIAGGIO NEL MONDO DI ANGELINA A metà show, Angelina rimane da sola sul palco, si piazza dietro console e tastiera, dà sfogo alla sua parte più club tra atmosfere dance e reggaeton, poi si fa dolce e lieve con Mani vuote. C’è spazio, nella setlist, persino per due brani composti quando era poco più che bambina e mai incisi, Estranea e Le frasi d’amore, che raccontano l’Angelina fuorisede, che a 15 anni lascia Lagonegro per Milano, e per un pezzo nuovo, mai suonato prima, Smile, forse il prossimo singolo estratto da Poké Melodrama, un brano dai connotati urban pop sullo stesso stile di Walkman, uno dei suoi molteplici volti artistici.

URBAN POP E CANTAUTORATO Perché definire Angelina Mango e la sua musica è complesso. Il suo è un pop che mescola la urban e il cantautorato italiano abbracciando la world music, tra tarantella, flamenco, cumbia, rimbalza tra echi balcanici e latini. Il tutto con un approccio sempre molto personale, con un andamento emotivo altalenante, capace di passare senza soluzione di continuità e con leggiadria dall’intimismo di un brano doloroso come Fila Indiana alla spensieratezza di una hit estiva come Ci Pensiamo Domani. leggi anche Angelina Mango si esibirà all'Isle of Wight Festival 2024

IL GRAN FINALE E mentre lo spettacolo si avvia verso il suo finale, Angelina, che poco dopo l’inizio del suo live ha avvisato il pubblico dicendo “non mi proteggerò mai da tutto questo amore”, confessa la sua malinconia nel doversene andare. Saluta dopo una cover di Jordin Sparks (One Wing) che rappresenta per lei il momento in cui, imparando a seguire questo gospel, è diventata una cantante vera, e Voglia di Vivere. Ma è impossibile che sia davvero finita, il pubblico lo sa: manca ancora un brano almeno, uno tra i più attesi. Così torna sul palco e prima di scatenarsi sulle note di Che T’o Dico A Fa’, regala una versione acustica di La Noia, solo chitarra, percussioni e voce. La sua e quella di tutto il Fabrique, pieno fino al colmo di persone che vanno dai 7 ai 60 anni. Perché le popstar, quelle vere, non conoscono limiti d’età.

LA SCALETTA DEL CONCERTO Intro + La Noia

Rituali

Walkman

Formica

Sono Aggrappata A Te

Vita Morte E Miracoli

Eccetera

Estranea

Le Frasi D'Amore

Fila Indiana

Ci Pensiamo Domani

Va Tutto Bene

Mani Vuote

All'Alba Non Si Muore

One Wing

Voglia Di Vivere

La Noia

Che T'o Dico A Fa’