Angelina Mango si esibirà all'Isle of Wight Festival 2024

Angelina Mango non si ferma più. Dopo la vittoria di Sanremo 2024, ha dato il via ad una serie di appuntamenti del vivo che la terranno impegnata per l'intera estate. L'ultimo in ordine di tempo? Il 22 giugno, all'Isle of Wight Festival.

Angelina Mango all'Isle of Wight Festival

"Menomale che ero seduta quando l'ho saputo", ha scherzato la cantante su Instagram. Il prossimo giugno, Angelina Mango si esibirà in uno dei festival che danno ufficialmente inizio alla stagione estiva: l'Isle of Wight Festival, in programma sull'isola britannica dal 20 al 23 giugno. Il suo turno sarà sabato 22. Quel giorno, salirà sul River Stage prima degli headliner della serata: Pet Shop Boys, Keane, Blossoms, Jessie J, Jake Shears e Natalie Imbruglia (più altri che verranno annunciati nelle prossime settimane).