Fanta Eurovision 2024, chi sono i favoriti: i nostri consigli

Scelti i cinque artisti, facendo ben attenzione al loro valore così da non superare i 100 ABBAudi, i giocatori devono scegliere il proprio capitano, i cui punti varranno il doppio, e poi decidere se creare un proprio campionato, chiamato lega, in cui invitare altri utenti a partecipare o registrarsi ad altre leghe. È possibile iscrivere le squadre entro le ore 23.59 di lunedì 6 maggio.

Ogni giocatore del FantaEurovision ha a disposizione 100 ABBAudi per acquistare cinque artisti con cui formare la propria squadra; l’ABBAudo è la moneta fittizia creata in onore del gruppo svedese vincitore dell’ Eurovision Song Contes t nel 1974.

Tra i malus spiccano i fischi di disapprovazione del pubblico e i problemi tecnici in grado di causare l’interruzione del brano. Per quanto riguarda le quotazioni del FantaEurovision, Angelina Mango e Baby Lsagna guidano la classifica con il costo di 23 ABBAudi a testa, seguono Windows95man, 5MIINUST x Puuluup, Nemo, alyona alyona & Jerry Heil.

A poche ore dall’inizio dell’Eurovision Song Contest, tantissimi utenti stanno formando le proprie squadre, ma come scegliere i cantanti giusti? Il primo consiglio è quello di guardare le prove delle esibizioni pubblicate dagli account social della manifestazione, in questo modo si potrebbe provare a controllare la presenza di elementi in grado di far acquistare bonus.

Il secondo consiglio è quello di affidarsi alle quotazioni dei bookmaker. Al momento, stando al sito EurovisionWorld, Croazia, Svizzera e Ucraina sono le tre nazioni favorite alla vittoria. Infine, lasciarsi guidare al proprio gusto e scommettere sugli artisti che più ci piacciono.