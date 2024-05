Met Gala 2024, tutti i video del red carpet, da Kim Kardashian a Tyla

Osare è sempre stato il diktat dei Met Gala 2024. E non è stata da meno anche questa edizione, ispirata alla tematica “Il giardino del tempo” e basato su una storia di J.G. Ballard. Abiti luccicanti, eleganti smoking e una parata di dee e adoni con l’unico obiettivo di stupire. Con outfit letteralmente creati ad arte e perfettamente in linea con il titolo della mostra del museo, Sleeping Beauties – Reawakening Fashion

A Manhattan l'evento newyorkese di raccolta fondi più glamour dell'anno, i Met Gala, ha visto sfilare anche stavolta star e look estrosissimi. Tra attori e cantanti anche questa edizione non ha tradito le aspettative e ha visto sfilare sul tappeto rosso del Metropolitan Museum of Art di New York stelle dello showbiz dagli outfit indimenticabili

Tyla Il look della cantante di Water è stato realizzato su misura, come ha spiegato il direttore creativo della casa di moda francese Oliver Rousteing. E lei, 21enne cantautrice sudafricana nata a Johannesburg ma di origini irlandesi, olandesi e zulu, dopo aver conquistato l’Europa, ha letteralmente catalizzato l’attenzione su di sé. Lavorando con la stilista Katie Qian per la genesi dell’abito Balmain, scolpito su misura, che rappresentava "le sabbie del tempo" ha raccontato "volevamo davvero qualcosa fuori dagli schemi per quest'anno, è la mia prima volta al Met". All’abito in stile Dune, l’artista ha abbinato gioielli di John Hardy ispirati all'acqua, tra cui orecchini in oro giallo con acquamarina, diamante giallo e topazio blu, due anelli pavé in oro giallo, una collana d'oro e una pochette a clessidra oversize. Il corpetto è stato realizzato utilizzando uno stampo in gesso, mentre lo strascico di organza contiene tre tonalità di sabbia con borchie di microcristalli. Lo stesso stilista di Balmain, a corredo, ha indossato un top color sabbia abbinato creato da uno stampo del suo viso. Per creare l'effetto sand, il direttore creativo di Balmain Olivier Rousteing ha spiegato: “Abbiamo modellato il vestito sul corpo di Tyla. L’idea era che potesse indossare quel vestito una sola volta, ma che potesse, in seguito, essere considerato un’opera da museo”. E il vestito in effetti lo sarà: l’abito di Kyla prende spunto dall'omonimo racconto del 1962 di JG Ballard, che ben si sposa con la tematica dell'ultima mostra del Metropolitan Museum of Art Costume Institute, Sleeping Beauties: Reawakening Fashion , che inaugura al pubblico venerdì 10 maggio.



Zendaya Zendaya, si sa, ammmalia di default. E non è stata da meno stavolta al Met, lavorando a fianco dello stylist Law Roach. Luminosa nel suo abito haute couture di Maison Margiela Artisanal - creato appositamente per lei da John Galliano - in lamé color salvia bruciata e organza, tagliato in sbieco e indossato con un corsetto in raso duchesse dipinto a mano con motivi naturali dai guizzi blu elettrico e verde smeraldo. A completare il look un cappello creato da Stephen Jones per Maison Margiela, composto da un velo dipinto a mano mentre le sue décolleté Tabi personalizzate sono di Christian Louboutin per Maison Margiela.

Bad Bunny La star del reggaeton portoricano Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, ha portato il suo stile massimalista al Met Gala 2024. Un matador di lusso si è mostrato con la sua consueta attitude sui famosi gradini del Metropolitan Museum of Art di New York. Una giacca blu scuro, pantaloni abbinati con dettagli rossi firmati Maison Margiela Artisanal Couture con scarpe nere impreziositi da pelliccia, guanti di pelle nera, occhiali da sole a forma di diamante e un curioso cappello da torero.

Kendall Jenner Le sorelle Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner hanno calcato le scene del Met in grande stile. Ma Kylie, indubbiamente, è stata quella che ha interpretato al meglio la tematica dell’anno dei Met ovvero Le belle addormentate: il risveglio della moda. La Jenner ha optato per un look firmato Oscar de la Renta: i co-designer della maison, Laura Kim e Fernando Garcia, hanno creato per lei una silhouette speciale ispirata alle statue da giardino citate nel racconto di J. G. Ballard Il giardino del tempo. Un abito fasciato in raso double-face con reggiseno a cono, vita stretta e un'ampia gonna memorabile.

Dove Cameron e Damiano David dei Maneskin Con i loro sensuali nude look decadenti Damiano David, frontman dei Maneskin, e Dove Cameron hanno sfilato per la prima volta insieme sul red carpet del Met Gala 2024, confermando ulteriormente la loro relazione. Lui in completo Diesel giacca e pantalone trasparente che lasciava intravedere i tatuaggi, lei – sempre in Diesel – con un abito floreale dalla collezione Autunno/Inverno 2024. I look creati per loro da Glenn Martens, da quatto anni alla guida del marchio fondato da Renzo Rosso, li hanno incoronati la coppia più hot del red carpet.

Kim Kardashian Ennesimo Met, ennesimo scalpore per Kim Kardashian. Che ha interpretato il tema del gala "Bellezze addormentate: il risveglio della moda", indossando un abito trasparente Margiela di John Galliano – fasciante, che ha messo in estrema evidenza la sua vita sottile - corredato da uno strascico di pizzo con foglie e accenti floreali, perfettamente in pendant con i capelli biondo platino. Ma ciò che ha attratto l’attenzione dei fans è stato senza dubbio l’accostamento del silver-dress al cardigan di lana. A Vogue la Kardashian ha raccontato di averlo inserito in outfit per omaggiare "la notte più selvaggia della sua vita", trascorsa in un giardino. "La mattina ho preso un maglione del mio ragazzo, me lo sono messa addosso e sono corsa al lavoro con i capelli erano tutti arruffati", pettinatura che ha ripreso anche sul red carpet.