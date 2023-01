Shakira ha messo il pupazzo di una strega davanti casa della suocera

Come mostrato nel video condiviso dall'account Twitter @ShakiraMedia, la cantante colombiana ha messo il pupazzo di una strega sul terrazzo di casa verso l’abitazione dell’ex suocera Condividi

Shakira: "Mi hai lasciato come vicina di casa mia suocera" Un terremoto nel mondo del gossip e della musica. Dopo più di dieci anni di amore l'artista ha confermato la fine della relazione con Gerard Piqué nel brano Bzrp Music Sessions Vol. 53: "Scusa, ho già preso un altro aereo / Non tornerò qui, non voglio un'altra delusione / Ti atteggi tanto da campione ma quando avevo bisogno di te hai dato la versione peggiore".

La cantante ha poi parlato della nuova fidanzata di Gerard Piqué: "Hai scambiato un Rolex con un Casio / Vai ad accelerare, rallenta / Ah, tanta palestra però allena un po' anche il cervello".

Come riportato dal Corriere della Sera, lo sportivo non ha commentato direttamente la canzone ma l'ex calciatore ha annunciato la stipula di un accordo con il brand nipponico aggiungendo: "Un Casio è per sempre".

Finita qui? No, perché Shakira ha ora deciso di mettere il pupazzo di una strega nel terrazzo della sua abitazione così da esser ben visto dalla vicina di casa, ovvero l'ex suocera. A completare il tutto il singolo in rotazione in cui canta: "Mi hai lasciato come vicina di casa mia suocera / Con la stampa alla porta e il debito all'erario / Pensavi di avermi ferito e di avermi resa più dura / Le donne non piangono più, le donne fatturano". Il video, rilanciato dall'account Twitter @ShakiraMedia, è divenuto virale sui social ottenendo migliaia di visualizzaizoni.

