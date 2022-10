Shakira lancia Monotonia, testo e significato della canzone con Ozuna

Shakira è tornata a sorpresa con una nuova canzone. Monotonia è il titolo del brano che la cantante sudamericana ha realizzato con la star Ozuna. Lancio differito per Shakira, che ha deciso di presentare il brano in anteprima sulle piattaforme digitali e solo il giorno dopo farlo andare in rotazione nelle radio. Shakira ha anche già rilasciato il video, segno che con questo brano vuole davvero colpire nel segno, probabilmente perché per lei rappresenta qualcosa di più di una semplice canzone da mandare nelle radio e da far diffondere. Inoltre, il video è stato diretto dalla stessa Shakira insieme a Jaume de la Iguana, con cui collabora da tempo.

Il significato di Monotonia

GUARDA ANCHE

Tutti i video su musica e concerti

Per qualcuno, Monotonia rappresenta la vendetta di Shakira nei confronti di Piqué ma, più che una vendetta, si può parlare di un ulteriore sfogo di rabbia nei confronti dell’ex marito. “Stavo correndo per qualcuno che per me neanche camminava. Questo amore non è morto, ma non c'è più nulla di ciò che c'era prima”, canta Shakira ed è impossibile non cogliere il riferimento al calciatore. Un riferimento che appare anche nelle strofe successive, quando la cantante latina intona: “Ti sei dimenticato di ciò che siamo stati. mi hai lasciato per il tuo narcisismo”. Ma il passaggio clou di questo testo, che forse più di altri fa emergere tutto quello che Shakira ha subito e ha provato nel suo cuore e nella sua anima nei momenti più caldi della separazione, e che probabilmente ancora non è sopito, è un altro: “Sei freddo come a Natale”. Tuttavia, continuando a leggere il testo, si arriva a un momento in cui, almeno in parte, Shakira sembra alleggerire la posizione di Piqué, che comunque non viene mai nominato nella canzone: “Non è stata colpa tua, né colpa mia, è stata colpa della monotonia”.