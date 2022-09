Shakira rompe il silenzio sulla separazione da Gerard Piqué

Shakira, 45 anni, ha parlato di quanto sia stato difficile l'ultimo periodo della sua vita, dopo la separazione da Gerard Pique, 35. La popstar e il difensore del Barcellona hanno due figli insieme: Milan di 9 anni e Sasha di 7. “Oh, è davvero difficile parlarne, soprattutto perché questa è la prima volta che affronto questa situazione in un'intervista” ha dichiarato Shakira a Elle. “Sono rimasta in silenzio e ho provato a elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne, soprattutto perché sto ancora attraversando questo momento, perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione regolare. E quindi è dura non solo per me , ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile” ha dichiarato la cantante, che ha continuato spiegando che i riflettori costantemente puntati sulla sua vita personale hanno reso il tutto più pesante. “Quindi è difficile. E ho cercato di nascondere la situazione davanti ai miei figli. Cerco di farlo e di proteggerli , perché questa è la mia missione numero uno nella vita. Ma poi sentono cose a scuola dai loro amici o si imbattono in notizie sgradevoli e spiacevoli online, e questo li colpisce, sai?"

Shakira e Piqué, la rottura

GUARDA ANCHE

Tutti i video di gossip

Shakira e Piqué hanno annunciato la separazione a giugno dopo dodici anni insieme, e da quanto trapelato sui media internazionali tutto è partito da alcuni tradimenti della star del Barcellona. Il calciatore ha già una nuova relazione con una studentessa di 23 anni, Clara Chia Marti, e i due sono già stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un bacio appassionato al Summerfest Cerdanya in Catalogna. Durante l'intervista con Elle, è stato chiesto a Shakira come sia arrivata a capire che la relazione fosse finita. “Penso che quei dettagli siano in qualche modo troppo privati per essere condivisi, almeno in questo preciso momento... tutto è così crudo e nuovo. Posso solo dire che ho messo tutto quello che avevo in questa relazione e nella mia famiglia” ha dichiarato, evitando però di parlare della nuova relazione del suo ex compagno. Shakira ha spiegato di aver accettato di vivere a Barcellona, dove i suoi figli studiano e dove lavora Piqué, anche se per lei e per la sua carriera sarebbe stato meglio vivere negli Stati Uniti. "Uno dei due ha dovuto quel sacrificio. E l'ho fatto. Ho messo la mia carriera in secondo piano e sono venuta in Spagna, per supportarlo in modo che potesse giocare a calcio e vincere titoli. Ed è stato un sacrificio d'amore. Grazie a questo, i miei figli hanno potuto avere una mamma presente e ho questo legame straordinario con loro che è indissolubile e che ci sostiene. Sai, è così. Questo è tutto ciò che posso dire”. Poi ha continuato: “Cerco di nascondere loro la situazione il più possibile. È davvero sconvolgente per due bambini che stanno cercando di elaborare la separazione dei loro genitori. E a volte mi sento come se fosse tutto un brutto sogno e che a un certo punto mi sveglierò. Ma no, è reale. E ciò che è anche reale è la delusione nel vedere qualcosa di sacro e speciale come pensavo fosse il rapporto che avevo con il padre dei miei figli e vedere che si è trasformato in qualcosa di volgarizzato e sminuito dai media. E tutto questo mentre mio padre è stato in terapia intensiva”. Il padre della cantante, William Mebarak, ha riportato un trauma cranico con danni permanenti dopo una brutta caduta ed è attualmente in convalescenza a casa di Shakira. “Come ho detto, questa è probabilmente l'ora più buia della mia vita. Ma poi penso a tutte quelle donne nel mondo che stanno attraversando difficoltà, che stanno attraversando una situazione grave come la mia o difficile come la mia o peggio”.