Shakira accusata di frode fiscale in Spagna. Rischia 8 anni di carcere

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, la cantante avrebbe omesso il pagamento di imposte tra il 2012 e il 2014, ha rifiutato la proposta di accordo da parte del fisco spagnolo e accettato di andare a processo. Potrebbe dover pagare fino a 24 milioni di dollari Condividi

Come rilanciato dal magazine Entertainment Weekly, Shakira è stata accusata di frode fiscale dal governo spagnolo per il mancato pagamento di tasse dal 2012 al 2014. Un portavoce della cantante colombiana ha risposto in merito.

shakira, l’accusa del fisco spagnolo approfondimento Shakira, il video alternativo del singolo Don't Wait Up Shakira ha rifiutato il raggiungimento di un accordo optando per lo svolgimento del processo. Secondo l’accusa l’artista non avrebbe pagato 15 milioni di dollari di tasse nel 2012, 2013 e 2014, ma stando alla difesa, in quei tre anni, la cantante avrebbe avuto la residenza fiscale alle Bahamas, dove avrebbe quindi pagato le tasse.

approfondimento Gossip, tutti i video Dall’altro lato il fisco spagnolo sostiene che in quel periodo la cantante abbia vissuto a Barcellona dove avrebbe anche acquistato una casa nel 2012.

Un portavoce di Shakira ha dichiarato come la cantante sia pienamente fiduciosa della sua innocenza sostenendo che il caso sia una totale violazione dei suoi diritti.

approfondimento Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, il video di Don’t you Worry La notizia è stata diffusa dopo il rifiuto della voce di Whenever, Wherever di raggiungere un accordo decidendo invece di proseguire con il processo. Al momento non è stata fissata alcuna data per l’udienza.

approfondimento Shakira e Piqué si separano: "Chiediamo privacy per i nostri figli" Qualora l’artista dovesse essere dichiarata colpevole, oltre a otto anni di carcere sarebbe prevista anche una multa da 24 milioni di dollari.