Shakira, il video alternativo del singolo Don't Wait Up

Tra i successi più recenti della cantante Te Felicito in duetto con Rauw Alejandro e Don’t You Worry dei Black Eyed Peas con David Guetta

Nelle scorse ore Shakira ha pubblicato la versione alternativa del videoclip del singolo Don’t Wait Up che ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica; nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Nel corso degli anni Shakira si è imposta come una delle protagoniste assolute della scena discografica mondiale. Album, singoli e collaborazioni di enorme successo hanno reso la cantante un’icona in ogni angolo del pianeta.

Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, il video di Don’t you Worry

Poco fa la voce di Whenever, Wherever ha distribuito una nuova versione del video del brano Don’t Wait Up riscuotendo immediatamente ottimi consensi.