Shakira annuncia la nuova canzone Te Felicito con Rauw Alejandro

Entusiasmo alle stelle tra i fan di Shakira che hanno appreso via social network la notizia dell'uscita di un nuovo singolo tra pochi giorni, più precisamente il 22 aprile. Il brano che si chiamerà Te Felicito, frutto della collaborazione dell'artista con il cantante portoricano Rauw Alejandro, non è stato scritto in lingua inglese. Sempre online, sul profilo Instagram ufficiale della cantautrice colombiana, è disponibile il link per il pre-save del pezzo corredato da una breve anticipazione che consiste in un video tinto di sfumature violacee e rosa neon con protagonista un robot danzante.



Te Felicito in uscita il 22 aprile approfondimento Shakira, da Whenever Wherever a Gypsy: le 10 canzoni più famose. VIDEO Shakira sta tornando ed è pronta a catturare l'attenzione delle radio per l'estate con un brano ritmato dalle atmosfere soft che la rimette al centro della scena pop internazionale come interprete di grandi successi globali. La cantante colombiana, assente dalle scene da otto mesi, cioè dall'uscita del singolo Don't Wait Up, pubblicato lo scorso luglio, sembra avanzare a passi decisi lungo il percorso svelato la scorsa estate quando aveva detto a Vogue Mexico che avrebbe continuato a pubblicare singoli per tutto l'anno per giungere alla pubblicazione di un nuovo, attesissimo album, il dodicesimo della sua carriera, nel 2022. Per trovare l'ultimo disco in studio di Shakira bisogna infatti risalire al 2017, anno dell'uscita di El Dorado, lavoro premiato nella categoria del pop latino con un Grammy Award e con un Latin Award come miglior album pop vocale e che conteneva, tra gli altri, il brano Chantaje interpretato con Maluma.



Il mood del nuovo brano approfondimento Shakira, un robot misterioso è apparso nei suoi video La settimana di attesa per l'uscita di Te Felicito offre la possibilità di approfondire il mood che ha ispirato la cantante per questo nuovo singolo, anticipato da uno scatto ufficiale in cui la popstar posa in piedi dietro al suo nuovo partner artistico. Nella foto, Shakira indossa un look sexy e dal sapore futuristico, pantaloni color acciaio e top corsetto, in sintonia con l'ambientazione visibile sullo sfondo dove predominano accenti rosa e colori al neon. La cantante, che appare con i lunghi capelli sciolti, ha sulla testa una specie di maschera da robot, sollevata per mostrare il viso. Anche Rauw Alejandro sugli abiti scuri indossa sugli abiti scuri una struttura metallica da robot. Non resta che aspettare il video ufficiale per capire meglio le intenzioni dei due cantanti che hanno certamente studiato le atmosfere del nuovo pezzo fin nei minimi dettagli.