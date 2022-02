Shakira, da Whenever Wherever a Gypsy: le 10 canzoni più famose. VIDEO

Compie 45 anni la star colombiana - nata il 2 febbraio 1977 -, soprannominata la “regina della musica latina”. Con i suoi brani e i suoi inconfondibili balli ha conquistato le vette delle classifiche mondiali e ha fatto cantare e danzare i fan di tutto il mondo Condividi

Oltre 145 canzoni, 80 milioni di dischi venduti e più di 20 anni di carriera. Compie 45 anni Shakira - nata a Barranquilla, in Colombia, il 2 febbraio 1977 -, la “regina della musica latina” che vanta tre Grammy Awards, 12 Latin Grammy Awards, 4 MTV Video Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 39 Billboard Latin Music Awards, 6 Guinness World Records e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Con la sua voce inconfondibile e le sue danze sensuali fa cantare e ballare il mondo intero da due decadi: ecco le sue 10 canzoni indimenticabili.

Whenever Wherever leggi anche Shakira al lavoro su nuova musica, la foto Era il 2001 quando Shakira raggiungeva il successo mondiale con Whenever Wherever, conquistando la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Primo estratto dall’album in studio Laundry Service, è il primo singolo in inglese della star colombiana. Il video, che vede Shakira ballare fra cavalli e il sole che tramonta, ha vinto un Latin Grammy Awards.

Underneath your Clothes leggi anche Shakira attaccata dai cinghiali a Barcellona: portata via la borsa L’anno successivo arriva, sempre dallo stesso album, Underneath your Clothes. Una canzone d’amore che si è imposta nelle top ten di 15 Paesi, in nove dei quali ha conquistato il primo posto in classifica. Il video musicale è stato uno degli ultimi diretti da Herb Ritts.

Objection (Tango) leggi anche Shakira e Piqué: sui social le foto romantiche alle Maldive Sempre del 2002 è Objection (Tango), che riprende il ritmo del tango uruguaiano-argentino La cumparsita per poi trasformarsi in una canzone rock latina, con chitarre elettriche e basso. Nel video, Shakira mette ko il fidanzato e l’amante di lui con l’aiuto di due supereroi.

La Tortura leggi anche Shakira ottiene il diploma di filosofia antica in sole 4 settimane Nel 2005 tocca a La Tortura, in collaborazione con il cantante spagnolo Alejandro Sanz, estratto dall'album Fijación oral vol. 1. La canzone si è aggiudicata due Latin Grammy Awards nel 2006: il primo per The Song of the Year, il secondo per The Record of the Year per essere rimasta 25 settimane consecutive al primo posto nella classifica Billboard Latin Songs. Iconica nel video, che ha una doppia struttura narrativa, la “scena della cipolla”.

Hip’s Don’t Lie 2006 leggi anche Il tutorial di J.Lo: "Così ho insegnato a Shakira a twerkare" Ha raggiunto il primo posto delle classifiche in cinquanta nazioni differenti Hip’s Don’t Lie, uscita nel 2006 e contenuta nell'edizione speciale del settimo album in studio di Shakira, Oral Fixation Vol. 2. Il video musicale rappresenta il coloratissimo carnevale di Barranquilla, la città colombiana dov'è nata Shakira.

She Wolf vedi anche Super Bowl 2020, show di Shakira e Jennifer Lopez. FOTO È del 2009 She Wolf, primo estratto dall'album omonimo che racconta - ha spiegato la stessa Shakira ad Access Hollywood - il lato animalesco di ognuno. Nel video Shakira si sveglia in piena notte, attirata dalla luna piena, per poi trovare un passaggio all'interno del proprio guardaroba, che la conduce in un antro irregolare e di colore rosso scintillante.

Waka Waka (This Time for Africa) approfondimento Shakira, i balletti più belli dei suoi video più iconici Tutto il mondo nel 2010 ha cantato e ballato sulle note di Waka Waka (This Time for Africa), inno ufficiale dei mondiali di calcio del Sudafrica. Il video ufficiale della versione inglese di Waka Waka è stato per anni il quarto video più visto nella storia di YouTube, e "Waka Waka" è stata una delle espressioni più cercate su Google di tutto il 2010.

Gypsy Nello stesso anno Shakira pubblica anche Gypsy, quarto estratto dall'ottavo album in studio She Wolf. Nel video, insieme alla cantante, anche il tennista Rafa Nadal. "La canzone rappresenta il mio modo di vivere e di vedere la vita - ha raccontato Shakira - Sono in strada da quando ero piccola, ecco il perché della metafora della zingara. Gli zingari sono viaggiatori di vita, che assimilano sempre culture e tradizioni diverse dalle loro".

Loca Primo estratto dal nono album in studio Sale el sol è Loca, del 2010. La canzone - un mix di merengue, techno e dance - ha due versioni: una spagnola con il rapper dominicano El Cata, pubblicata nei Paesi ispanici, e una inglese con il rapper inglese Dizzee Rascal, pubblicata nei Paesi anglofoni. Il video, girato a Barcellona, è costato alla cantante colombiana ben due multe: la prima per il ballo nella fontana, a cui si sono uniti anche i fan, e la seconda per aver girato per le vie della città a bordo di una Harley senza casco.