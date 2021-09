Shakira attaccata dai cinghiali a Barcellona: portata via la borsa

La popstar di origini colombiane è stata aggredita da due cinghiali all’interno di un parco a Barcellona, mentre passeggiava insieme al figlio Milan di 8 anni Condividi:

Terribile spavento per Shakira, presa d’assalto da due cinghiali in un parco a Barcellona, mentre la popstar era a passeggio con suo figlio Milan, di 8 anni. La cantante ha scelto di raccontare l’accaduto sul suo profilo ufficiale Instagram (da 70,7 milioni di follower), pubblicando un video in cui ha spiegato che i due animali l’hanno aggredita in maniera improvvisa, distruggendole la borsa nel tentativo di portarla via.

approfondimento Shakira mostra il backstage del video del nuovo singolo Don't Wait Up Shakira ha poi commentato la brutta avventura così: “Guardate come due cinghiali sono riusciti a ridurre la mia borsa. L’hanno presa per portarla nel bosco, ma dentro c’erano i miei oggetti personali e il mio telefono, così ho deciso di seguirli e affrontarli. Alla fine hanno scelto di abbandonarla e scappare via, ma l’hanno distrutta.” A conclusione della breve storia la celebrità si è rivolta a suo figlio Milan, dicendogli di raccontare la sua versione dei fatti e di dire quanto sua madre sia stata coraggiosa contro i cinghiali.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CiberCuba Entretenimiento (@cibercuba_entretenimiento)

La reazione del piccolo Milan approfondimento Shakira e Piqué, compleanno per due: lei compie 44 anni e lui 34. FOTO In realtà il piccolo Milan, di spalle, cammina senza proferire parola portando alcuni libri nel salotto di casa. Dal canto suo, Shakira non ha fornito altri dettagli in merito alla disavventura e non ha fatto riferimento al nome del parco dove i due cinghiali l’avrebbero attaccata. La cantante sembra non aver dato molto peso all’accaduto e ha ironizzato scegliendo di utilizzare sottofondo del videoclip “El Hombre y La Tierra”, sigla di documentari spagnoli molto in voga negli anni ‘70. Shakira e il lancio dei suoi primi NFT (Non Fungible Token) Solo qualche giorno fa, la popstar aveva ringraziato sul suo profilo ufficiale Instagram i suoi fan per averla supportata nell’ideazione dei suoi primi NFT, cioè i Token Non Fungibili con valore di unicità e legittimità. Shakira ha dichiarato che i proventi derivati dalla vendita di queste immagini saranno interamente utilizzati per la costruzione di scuole in Colombia, in collaborazione con la Fondazione Pies Descalzos. Le illustrazioni animate la vedono protagonista del mondo fantastico di Caloris, uno spazio intergalattico governato dalle donne. Shakira è stata rappresentata dal graphic designer Kode Abdo con la sua nuova chioma rosso fuoco e in pose molto provocanti. Tra le immagini proposte è presente anche la figura del marito di Shakira, il calciatore Gerard Piqué, che abbraccia Shakira e la avvolge con due maestose ali bianche. Il valore delle immagini, per ora, resta sconosciuto.