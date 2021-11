Shakira al lavoro su nuova musica, la foto

La cantante ha condiviso uno scatto in compagnia di Gale, Dani Blau e DallasK Condividi

La popstar colombiana, classe 1977, si prepara a conquistare nuovamente la vetta delle chart. Nelle scorse ore Shakira ha aggiornato il pubblico in merito al suo futuro musicale condividendo uno scatto sul profilo Instagram che conta più di settantuno milioni di follower.

Shakira, lo scatto su Instagram approfondimento Cosmopolitan, Shakira conquista la cover del magazine Una carriera in continua ascesa che ha reso Shakira una delle artiste più famose nella storia della discografia. Poco fa la voce di She Wolf ha rivelato di essere impegnata nella creazione di nuova musica tramite una foto realizzata all’interno di uno studio di registrazione.

approfondimento Shakira attaccata dai cinghiali a Barcellona: portata via la borsa L’artista (FOTO) ha condiviso uno scatto in compagnia di Gale, Dani Blau e DallasK rivelando “Realizzando musica in studio con i super talentuosi Gale, Dani Blau e Dallas K! Ragazzi, voi non potreste essere più fantastici”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shakira (@shakira) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Shakira, il successo approfondimento Shakira mostra il backstage del video del nuovo singolo Don't Wait Up Dalla definitiva affermazione internazionale con Whenever, Wherever ai progetti discografici in grado di vendere milioni di copie, nel corso degli anni Shakira ha conquistato le classifiche in ogni angolo del pianeta.

approfondimento Shakira, Don’t wait up: ecco il testo della nuova canzone Tra i suoi brani più celebri La Tortura con Alejandro Sanz, Hips Don’t Lie con Wyclef Jean, Loca, Rabiosa, Can’t Remember to Forget You con Rihanna e Girl Like Me con i Black Eyed Peas.