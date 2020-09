E poi ancora altre immagini, in cui Shakira si mostra sorridente, felice, acqua e sapone mentre si diverte in spiaggia e in barca. I quattro stanno trascorrendo le vacanze presso il lussuoso resort Waldorf Astoria Ithaafushi dotato di ville a cinque stelle. Ogni dimora possiede spiaggia e piscina private, cabina armadio, un gazebo per cenare all'aperto e altri comfort. Nel resort inoltre non mancano ben 11 punti ristoro e un centro benessere, oltre alla possibilità di svolgere numerosi sport. Il costo? Circa 6 mila euro a notte .

Shakira e Piqué, la storia d'amore

approfondimento

Shakira e Piqué: la storia d'amore della coppia

Niente crisi, dunque. Già in passato la coppia aveva sfruttato i social per zittire le voci di rottura, come nel 2018 quando Piqué pubblicò sul suo profilo Instagram una foto in cui abbracciava sorridente la compagna, con tanto di cuoricini. "Non mi sarei mai immaginata insieme a un calciatore e invece... è stata una dolce punizione del destino – aveva raccontato Shakira nel 2017 a Verissimo - io e lui ci completiamo, siamo molto simili in tante cose, per esempio compiamo gli anni lo stesso giorno, e viviamo tutto al massimo, in modo molto passionale". Shakira e Piqué si sono conosciuti nel 2010, l'anno dei Mondiali in Sudafrica e del celebre “Waka Waka”, l'inno ufficiale interpretato proprio dalla cantante colombiana. “Le ho detto che se fosse servito arrivare in finale per vederla, allora lo avrei fatto”, ha rivelato poi il calciatore, che di anni ne ha 33, dieci in meno della compagna. “Lui sta con me perché sono io e non perché sono una celebrità” confidò poi lei. “Tra di noi è vero amore. Vogliamo le stesse cose, ci piacciono le stesse cose e odiamo le stesse cose”. Il matrimonio però, non è una priorità: “Siamo uniti, ci amiamo – ha spiegato ancora Shakira - penso che questi aspetti della relazione siano già ben chiari e il matrimonio non li cambierebbe di certo. Ma se mai dovessi sposarmi, sarebbe di sicuro lui mio marito”.