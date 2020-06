Shakira, Waka Waka compie 10 anni

Il canto popolare alla base della canzone risale alla seconda guerra mondiale ed è diffuso tra i militari camerunesi. Nella versione di Shakira ( qui i balletti più belli dei suoi video più iconici ) sono stati utilizzati elementi afro-colombiani e chitarre sudafricane. Al momento della sua uscita, la canzone ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di quindici paesi diversi. Dieci anni dopo, Shakira e i suoi fan hanno festeggiato il record raggiunto dal video. " Waka Waka " ha infatti superato quota 2,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube . Nel video appaiono tantissimi calciatori che hanno segnato la storia dei Mondiali come Fabio Grosso, Roberto Baggio e Gennaro Gattuso, gli unici tre italiani scelti. Tra gli altri ci sono anche le stelle Lionel Messi, Dani Alves, Samuel Eto’o, Pelé, Diego Armando Maradona, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Hernan Crespo, Zinedine Zidane, Thierry Henry e Miroslav Klose. Non poteva mancare Gerard Piqué, calciatore del Barcellona entrato poi nella vita di Shakira. I due sono legati da 10 anni e proprio il video “Waka Waka” fu il motivo del loro primo incontro.

Sono trascorsi dieci anni da quando Shakira ( FOTO ) ha pubblicato " Waka Waka (This Time for Africa) ". Era l’11 maggio 2010 e la cantante colombiana rilasciò la canzone che ha cambiato la sua carriera e anche la sua vita. Il singolo, che ha visto la collaborazione del gruppo musicale sudafricano Freshlyground, è tra le canzoni più famose di Shakira e durante le riprese del video ha conosciuto Gerard Piqué , padre dei suoi figli: Milan, 6 anni, e Sasha, 4 ( la storia d’amore tra Shakira e Piqué ). “Waka Waka” è stata scelta come inno ufficiale dei Mondiali 2010 in Sudafrica ed è stata scritta da Shakira e da John Hill basandosi sulla canzone camerunese “Zangalewa” del gruppo Golden Sounds del 1986, da cui è stato ripreso quasi interamente il ritornello.

Il successo commerciale

“Waka Waka” è tra i successi commerciali più importanti degli ultimi anni. In Italia è rimasta al primo posto per 16 settimane consecutive ed è diventata la canzone di maggior successo nella classifica dei download digitali della FIMI, oltre a conquistare il titolo di brano più venduto nel 2010. Tra i record è anche il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell'era della musica digitale. Tormentone dell'estate 2010, ha permesso a Shakira di conquistare l’NRJ Music Awards Canzone internazionale dell'anno e il premio come Artista internazionale dell'anno. Negli Stati Uniti “Waka Waka” ha venduto oltre 1 milione e 700 mila copie certificando il successo mondiale del brano. Della canzone esiste anche una versione in spagnolo intitolata “Waka Waka (Esto es Africa)”, pubblicata nei paesi ispanici. Nel disco di Shakira “Sale el sol” sono state inserire entrambe le versioni in lingua inglese e spagnola con l'arrangiamento denominato K-Mix.