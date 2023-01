La canzone di Shakira contro Piqué, il testo di Music Sessions #53

La popstar ha scritto una canzone insieme al dj Bizarrap nella quale fa molti riferimenti al suo ex. “Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”

È diventata virale la nuova canzone di Shakira , realizzata in collaborazione con Bizarrap, nome d'arte di Gonzalo Julián Conde, DJ e produttore discografico argentino noto per le sue BZRP Music Sessions con altri artisti. La BZRP Music Sessions #53 è stata realizzata proprio con Shakira, che ha scritto il testo sulla musica di Bizarrap. Il brano ha fatto il giro del web proprio per gli evidenti riferimenti all'ex della cantante, Piqué, al suo tradimento e alla sua nuova compagna.

Music Sessions #53 contiene molte frasi dedicate evidentemente a Piqué. Ad un certo punto Shakira canta: “Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione./ Sei un campione / E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore/ Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo./ Avrei dovuto buttare fuori quel gatto/ Una lupa come me non è per i pivelli”. E poi, in riferimento alla nuova fiamma del calciatore, Clara Chia Marti : “Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te”. E poi ancora: “Io valgo quanto due ventiduenni”, “ Hai scambiato una Ferrari con una Twingo ”, “Hai scambiato un Rolex con un Casio”. Ma vediamo nel dettaglio testo e traduzione del brano.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique’

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Music Sessions #53, la traduzione

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Mi dispiace, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione.

Sei un campione

E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore

Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo.

Avrei dovuto buttare fuori quel gatto

Una lupa come me non è per i pivelli

Una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh

Non sono adatta a ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Questo è per me per mortificarvi, masticate e ingoiate, ingoiate e masticate.

Non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te piangendo o supplicando

Ho capito che non è colpa mia se sei stato criticato.

Faccio solo musica, mi dispiace di averti schizzato

Mi hai lasciato come vicino di casa di mia suocera

Con la stampa alla porta e il debito al fisco

Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più duro

Le donne non piangono più, la fattura delle donne

Ha un nome da persona simpatica

Chiaramente non è come sembra

Ha un nome da persona simpatica

Chiaramente

È proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh

Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Mi hai superato ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Dall’amore all’odio è solo un passo

Non torno indietro in questo modo, ascoltami

Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituzione.

Non so nemmeno cosa ti sia successo…

Siete così strani che non riesco nemmeno a distinguervi.

Io valgo due 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Stai andando veloce, rallenta

Ah, un sacco di palestra

Ma fate lavorare un po’ anche il cervello

Immagini in cui mi si vede

Qui mi sento come un ostaggio, per me non c’è problema

Ti scaricherò domani e se vuoi portarla da te, portala anche tu.

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh-uh)

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh)

E una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

E un lupo come me non è per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh-uh (ragazzi pa’, ragazzi pa’-pa’-pa’-pa’ come-)

Pa’ guys like you, uh-uh-uh-uh-uh (Pa’ ragazzi, pa’-pa’-pa’-pa’ ragazzi come-)

Ti ho superata ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

È tutto pronto

Oh-oh, oh-oh

Questo è tutto, ciao