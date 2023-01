Shakira canta il tradimento di Piqué in una strofa avvelenata

Anno nuovo, nuovo atteggiamento per Shakira che ha iniziato il suo 2023 nel segno della musica e dei buoni propositi, primo fra tutti quello di dimenticare Gerard Piqué cantandogliene , letteralmente, di tutti i colori . Le strofe della nuova canzone realizzata con Bizarrap provano che le ferite per il tradimento del calciatore bruciano ancora moltissimo e la popstar colombiana non si risparmia nel cantare tutta la rabbia che la infiamma su una base dance che già sta riscaldando i fan.

Le strofe contro Piqué

Shakira ha capito, come molte popstar prima di lei, che visto che il dolore per la fine della sua storia d'amore con Piqué non cesserà a breve, tanto vale farne qualcosa di magnifico e di redditizio. Il suo nuovo singolo è una frecciata lunga poco più di tre minuti indirizzata a Gerard Piqué che l'ha tradita per iniziare una relazione con Clara Chia Marti, classe 1999, recentemente avvistata in un filmato del 2021, ulteriore prova che il tradimento del calciatore non è affatto recente.

Nelle nuove strofe Shakira, sempre bellissima, canta di una donna troppo grande per stare con un uomo troppo piccolo. Il rifermento è, ovviamente, alla statura morale e, ovviamente a lei e al suo compagno ultradecennale al quale è indirizzato anche un non troppo velato messaggio di addio visto che, quando tornerà, lei non sarà pronta ad accoglierlo.