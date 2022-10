Shakira pubblica un messaggio criptico su Instagram

Il testo presente nel filmato pubblicato da Shakira recita ‘No fue culpa tuya…’ Condividi

SHAKIRA, IL VIDEO MISTERIOSO approfondimento Shakira rompe il silenzio sulla separazione da Gerard Piqué Shakira è tra le artiste più amate e seguite al mondo, basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre settantasei milioni di follower. Ora, la voce di Whenver, Wherever ha attirato l’attenzione del pubblico con un filmato in cui è apparsa la frase ‘No fue culpa tuya…’, in sottofondo l’apparente rumore di una macchina da scrivere.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Si tratta dell’annuncio di una nuova canzone oppure dell’arrivo di un album? Non è dato sapere, non resta quindi che attendere per poterne conoscere il significato.

approfondimento Black Eyed Peas, il backstage del video del brano Don't You Worry Questa non è la prima volta che la cantante è protagonista di un mistero sui social. Infatti, ad aprile l’account Twitter PopBase ha notato la presenza di uno strano robot all'interno di alcuni videoclip della cantante suscitando immediatamente grande clamore mediatico.

approfondimento Shakira, il video alternativo del singolo Don't Wait Up Tra le canzoni più famose e amate della discografia di Shakira troviamo sicuramente Hips Don't Lie con Wyclef Jean, She Wolf, Me Enamoré e Girl Like Me con i Black Eyed Peas.

