Black Eyed Peas, il backstage del video del brano Don't You Worry

Il singolo è subito divenuto uno dei tormentoni più amati dell’estate 2022 Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta hanno raccontato la nascita della collaborazione Don’t You Worry e del suo videoclip con un filmato su YouTube. Se nel 2009 i Black Eyed Peas hanno lavorato con il DJ francese per la hit mondiale I Gotta Feeling segnando un decennio della musica, nel 2020 il gruppo guidato da Will.I.Am ha collaborato con Shakira per Girl Like Me.

don’t you worry, la creazione della canzone e del video approfondimento Shazam, è "Don't You Worry" dei Black Eyed Peas il brano più cercato La formazione statunitense ha unito il suo stile inconfondibile con la produzione di David Guetta e il timbro della cantate colombiana dando vita a una canzone divenuta immediatamente uno dei tormentoni dell’estate 2022. Nelle scorse ore i Black Eyed Peas hanno pubblicato un video raccontando insieme a David Guetta e a Shakira lo sviluppo della collaborazione.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video David Guetta: “Will e io siamo amici stretti e ci scambiamo sempre brani che pensiamo possano funzionare per una collaborazione. Gli ho mandato questo brano alcuni mesi fa". Il DJ ha proseguito: "A Will è piaciuta, così l’abbiamo finita insieme e l’abbiamo proposta a Shakira che ovviamente l’ha amata”. Will.I.Am ha aggiunto: “Don’t You Worry è stata scritta dalla prospettiva della mentalità che avevo quando siamo stai colpiti dal Covid. Mi è sembrata un’invasione quando il mondo si è chiuso e il video è una reinterpretazione dell’invasione del Covid”.

approfondimento Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, il video di Don’t you Worry Apl.de.Ap: ha raccontato: “Ho sempre visto Don’t You Worry come una canzone da suonare ai festival perché l’ultima volta che abbiamo lavorato con David Guetta per I Gotta Feeling il mondo era un posto in cui festeggiare. Nonostante il Covid non sia ancora finito, la possibilità di viaggiare più liberamente e di connettersi con amici e familiari che non abbiamo visto per anni è un motivo di festa”.

approfondimento Black Eyed Peas, il singolo Don't You Worry con Shakira e David Guetta Successivamente Taboo ha parlato del rapporto con Shakira: “Il mio momento preferito è stato quando abbiamo potuto girare di persona con nostra sorella Shakira. La pandemia non ce lo ha permesso per le riprese dell'altro nostro video con Shakira, cioè Girl Like Me”. Shakira ha svelato una curiosità sulla scena finale: “Ballare in quell’armatura è stato molto più faticoso di quanto sembra”.