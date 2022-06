Don’t You Worry arriverà sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 17 giugno Condividi

I Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta sono pronti per far scatenare il pubblico. Nelle scorse ore il gruppo statunitense ha annunciato l'arrivo del nuovo singolo Don't You Worry con un breve video che ha ottenuto oltre 300.000 visualizzazioni su Instagram.

black eyed peas, il post su instagram approfondimento The Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Girl Like Me con Shakira Una collaborazione che si candida a conquistare le classifiche a livello mondiale. I Black Eyed Peas, guidati da will.i.am, hanno comunicato l’uscita della canzone Don’t You Worry che li vedrà riunirsi con Shakira dopo il successo di Girl Like Me, con loro anche David Guetta, colonna portante della musica dance nel mondo.

La canzone farà il suo arrivo sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 17 giugno.

approfondimento Shakira, un robot misterioso è apparso nei suoi video Dall’esplosione mediatica con Where Is the Love? ai grandi successi come The Time (Dirty Bit) passando per Don’t Lie, Boom Boom Pow e I Gotta Feeling, i Black Eyed Peas si sono imposti come protagonisti assoluti nel mondo delle sette note.

approfondimento David Guetta, il nuovo singolo è On Repeat con Robin Schulz Tra i successi più popolari di Shakira troviamo Whenever, Wherever, She Wolf e Me Enamoré, invece tra le collaborazioni di David Guetta spiccano Titanium con Sia, Play Hard con Ne-Yo e Akon, This One’s For You con Zara Larsson e Heartbreak Anthem con i Galantis e le Little Mix.