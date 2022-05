Le Little Mix su Instagram: “Tutti voi siete stati incredibili. Grazier per averlo reso così speciale” Condividi

Sabato 14 maggio Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock saluteranno il pubblico dopo undici anni di successi e primati che le hanno rese la girl band dei record. L’iconica The O2 Arena di Londra ospiterà l’evento che potrà essere seguito in diretta in tutto il mondo.

Dal mondo della cosmesi a linee di moda passando per bambole e calendari, nel corso degli anni le Little Mix (FOTO) hanno costruito un vero e proprio impero economico riscrivendo anche la storia della musica.

Le cantanti hanno infatti venduto oltre 65 milioni di copie a livello mondiale infrangendo anche numerosi record e detronizzando le Spice Girls, tra i loro primati quello della girl band con un album per il maggior numero di settimane all'interno della Top 40 inglese.

Le Little Mix sono poi divenute la prima girl band a superare sette miliardi di streaming su Spotify con canzoni da centinaia di milioni di riproduzioni, impossibile non citare la vittoria ai Brit Awards del 2021 quando il gruppo ha definitivamente riscritto la storia della musica divenendo la prima formazione femminile a vincere nella categoria British Group in ben quarantuno anni.

Per questo motivo, le tre ragazze hanno deciso di trasmettere il loro ultimo concerto del Confetti Tour in diretta streaming per regalare un momento di gioia ai fan di tutto il mondo. I biglietti dell'evento possono essere già acquistati online.

Le Little Mix hanno scritto su Instagram: "Il Confetti Tour ci sta regalando i momenti più belli delle nostre vite. Tutti voi siete stati incredibili. Grazier per averlo reso così speciale".

Un ultimo, per il momento, grande spettacolo di musica, festa e amore in compagnia della girl band che ha cambiato per sempre la storia del pop.