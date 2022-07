Shazam, è "Don't You Worry" dei Black Eyed Peas il brano più cercato

Nella classifica dei brani più cercati in Italia su Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento delle canzoni sconosciute, al primo posto troviamo "Don't You Worry", il nuovo singolo dei Black Eyed Peas che vede la partecipazione di Shakira e del producer David Guetta. Si accomoda in seconda posizione "Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa. Sul gradino più basso del podio c'è la hit "Bolero" della coppia formata da Baby K e Mika.

Cambio in vetta alla classifica dei brani più cercati in Italia su Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento delle canzoni sconosciute; con un'impennata al primo posto troviamo "Don't You Worry", il nuovo singolo dei Black Eyed Peas che vede la partecipazione di Shakira e del producer David Guetta. Si accomoda dunque in seconda posizione "Tropicana", tormentone estivo firmato dai salentini Boomdabash che in questa estate 2022 coinvolgono come voce femminile Annalisa, al banco regia ancora la premiata ditta Takagi&Ketra. Altro tormentone sul gradino più basso del podio, si tratta di quello che ha unito la coppia inedita formata da Baby K e Mika, il titolo della hit è "Bolero".

Precipita al quarto posto "La dolce vita", il tormentone estivo firmato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Passaggio reggaeton in quinta posizione con il più importante esponente italiano, lui è Fred De Palma e la canzone che offre al pubblico italiano per l'estate 2022 si intitola "Extasi". Timida risalita fino al sesto posto per la collaborazione tra Takagi&Ketra, Salmo e Thasupreme, il titolo dell'opera è "Bubble". Debutta direttamente in settima posizione la performer milanese mascherata Myss Keta con "Finimondo", brano contenuto in "Club Topperia", sua ultima fatica discografica. Scende in ottava posizione "Hace Calor", il singolo estivo che mette insieme Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv e Omar Varela. Sale al nono posto "Caramello", altra hit estiva firmata stavolta da Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con "Giovani Wannabe", il singolo che ha anticipato una strepitosa ripresa dei live, andati sold out in tutta Italia.