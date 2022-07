The Smile, arriva a Roma e Taormina il tour della band con Thom Yorke

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ultime due date per il tour italiano dei The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme con Tom Skinner dei Sons Of Kemet: dopo i live di Milano, Ferrara (in collaborazione con Ferrara Summer Festival e Ferrara Sotto Le Stelle) e Macerata, il 18 luglio The Smile saranno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 al Teatro Antico di Taormina. Presentata durante il secret show al Glastonbury Festival – Live At Worthy Farm, You Will Never Work in Television Again è il primo brano del trio che ha ottenuto grande plauso dalla critica sia internazionale che italiana. La traccia è stata prodotta da Nigel Godrich e accompagnata da un lyric video. Pochi giorni fa è stato pubblicato anche il secondo singolo, The Smoke, subito inserito nella BBC 6 Music’s A List. Insieme al brano è stato anche rilasciato il lyric video in 16 mm creato dallo scrittore e regista vincitore del premio BAFTA Mark Jenkin.



In contemporanea all’uscita della prima canzone sono stati annunciati anche tre esclusivi live show dal Magazine di Londra: con una performance eccezionale, i The Smile hanno suonato il 29 e 30 gennaio davanti ad una platea di fan e anche ad un’audience infinita collegata da remoto per il live streaming. La performance ibrida ha messo insieme un live show, un livestream e un film diretto dal registra Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney), plurinominato ai Grammy Awards, e prodotto da Driift. I fan sono rimasti sbalorditi dalla bravura del trio e dalla bellezza degli spettacoli, arrivando a sentirsi catapultati in un altro mondo. Gli highlight delle serate sono stati tanti: da Jonny Greenwood all’arpa e al piano contemporaneamente, all’apertura dello spettacolo da parte dell’attore Cilian Murphy (Peaky Blinders) intento a leggere i versi de The Smile del poeta William Blake. Con uno spettacolo unico nel suo genere, The Smile finalmente arrivano per la prima volta in Italia per presentare al pubblico la grandezza e la bravura dei suoi componenti che hanno fatto la storia del rock e dell’elettronica in questi ultimi trent’anni.



La vendita generale dei biglietti è aperta su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per la data di Taormina biglietti disponibili anche tramite Box Office Sicilia e http://www.puntoeacapo.uno/.