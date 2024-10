Lonely Planet, la commedia fa innamorare Laura Dern e Liam Hemsworth

Per due anni, la piattaforma di streaming ha sviluppato questa storia d'amore ambientata in Marocco. Le riprese si sono concluse più di un anno e mezzo fa e, dopo una lunga fase di post-produzione, finalmente il film arriva oggi (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il love romance si preannuncia un grande successo del catalogo più romantico dello streamer. Con protagonisti l'attrice premio Oscar e il divo di Hunger Games, ha nel cast anche Adriano Giannini

Per ben due anni Netflix ha sviluppato una storia d'amore ambientata in Marocco dal titolo Lonely Planet: le riprese si sono concluse più di un anno e mezzo fa e, dopo una lunga fase di post-produzione, finalmente il film arriva oggi sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo love romance che si preannuncia un grande successo del catalogo più romantico dello streamer.

Partiamo da colei che è, a pieno titolo, la "madre putativa" di questo progetto: la regista e sceneggiatrice di Lonely Planet, Susannah Grant, nominata all'Oscar per la sceneggiatura di Erin Brockovich - Forte come la verità (2000). Altri suoi crediti includono Unbelievable, The 5th Wave e 28 Days, giusto per citare alcuni dei titoli della sua cinematografia.

Grant è anche produttrice di questo film, insieme a Sarah Timberman e Liza Chasin per 3dot Productions, con Kira Goldberg, vice presidente della divisione Studio Film, come responsabile creativa per Netflix.



Il film Lonely Planet continua la partnership innovativa tra Netflix e 3dot, che finora ha prodotto la serie thriller Anatomy of a Scandal per la piattaforma. Nel 2019, 3dot ha firmato un accordo pluriennale con Netflix, con diritto di prelazione sui progetti, tra cui l'adattamento del bestseller di Taylor Jenkins Reid intitolato The Seven Husbands of Evelyn Hugo.



Con un cast stellare, che vedremo nel prossimo paragrafo, facciamo notare subito una presenza nostrana: accanto ai protagonisti l’attrice premio Oscar Laura Dern e il divo di Hunger Games Liam Hemsworth, c’è anche l’attore italiano Adriano Giannini, che recita nei panni di Ugo Jaconelli



Potete guardare il trailer ufficiale del film Lonely Planet nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.