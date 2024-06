Cinema

Hunger Games la ballata dell'usignolo e del serpente, il cast a L.A.

All'anteprima a Hollywood organizzata all'interno di una serata evento dedicata ai fan della saga, presenti anche la popstar autrice del brano della soundtrack Can't Catch Me Now e la scrittrice e sceneggiatrice Suzanne Collins. Ecco gli scatti della scorsa notte al TCL Chinese Theatre A cura di Vittoria Romagnuolo

Un clima festoso ha accompagnato l'anteprima al TCL Chinese Theatre di Hollywood di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente che prosegue la sua marcia promozionale fino al debutto nelle sale statunitensi fissato per il 17 novembre. Alla serata evento, presente buona parte del cast più qualche ospite speciale come Olivia Rodrigo, l'ultima a destra in questo scatto

Gli interpreti principali della pellicola possono finalmente prendere parte alle première tutti insieme, a pochi giorni dalla fine degli scioperi a Hollywood. In questa foto, da sinistra: Peter Dinklage, Viola Davis, Tom Blyth, Josh Andrés Rivera, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, tutti nel cast, più Olivia Rodrigo autrice di uno dei brani più rilevanti della colonna sonora