Shogun tornerà con almeno altre due stagioni

Il Los Angeles Times ha rilanciato la notizia del rinnovo di Shōgun , la miniserie televisiva, realizzata da FX e Hulu, disponibile in Italia su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

approfondimento Shogun, su Disney+ è record di visualizzazioni per la serie tv FX

Nuovi episodi per la produzione basata sull’omonimo romanzo dello scrittore statunitense James Clavell . Stando a quanto riportato, la serie TV continuerà a raccontare le avventure dei suoi protagonisti per almeno altre due stagioni.

Silenzio anche in merito alla sinossi dopo la copertura di gran parte degli eventi del romanzo con gli episodi della prima stagione. Nel cast dei primi episodi abbiamo visto Hiroyuki Sanada , Cosmo Jarvis , Anna Sawai , Tadanobu Asano e Takehiro Hira .

Questa la sinossi della prima stagione: “Adattamento originale dell’omonimo romanzo di James Clavell, la serie di FX è ambientata in Giappone nell'anno 1600, all'alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per salvarsi la vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si alleano contro di lui e una misteriosa nave europea viene trovata arenata in un vicino villaggio di pescatori e il suo timoniere inglese, John Blackthorne, arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare gli equilibri di potere e a distruggere la formidabile influenza dei nemici di Blackthorne stesso: i preti gesuiti e i mercanti portoghesi”.

Il testo prosegue: “I destini di Toranaga e Blackthorne si legano indissolubilmente alla loro traduttrice, Toda Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia. Mentre serve il suo signore in questo scenario politico difficile, Mariko deve conciliare la sua ritrovata amicizia con Blackthorne, il suo impegno verso la fede che l'ha salvata e il suo dovere verso il padre defunto”.