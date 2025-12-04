Eternity, trama e cast del film con Miles Teller ed Elizabeth Olsen

Il film Eternity è diretto da David Freyne e scritto da Pat Cunnane e David Freyne. La produzione è affidata a Trevor White e Tim White, la fotografia a Ruairí O'Brien, il montaggio a Joe Sawyer e la colonna sonora a David Fleming.

Le case di produzione coinvolte sono Star Thrower Entertainment e Apple Original Films, con distribuzione a cura di A24. Eternity ha una durata di 114 minuti, è prodotto negli Stati Uniti, in lingua inglese, e ha incassato 5,4 milioni di dollari.