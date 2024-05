L’Arte della Gioia, trama e cast della serie tv Sky Original

Sulla Croisette è il giorno della nuova serie tv firmata da Valeria Golino, prodotta da Sky Studios e HT Film. Adattamento liberamente ispirato all'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, autrice siciliana scomparsa nel 1991, l'opera sarà lanciata da Vision Distribution in tutte le sale cinematografiche italiane in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno

Debutta oggi, 22 maggio, in anteprima mondiale alla 77ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE) L’Arte della Gioia di Valeria Golino. Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film e liberamente adattata dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero, la serie Sky Original, che verrà presentata nella selezione ufficiale di Cannes 77 a 100 anni dalla nascita della scrittrice siciliana, racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. La serie sarà lanciata da Vision Distribution in tutte le sale cinematografiche italiane in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno.