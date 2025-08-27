I Roses, trama e cast del remake de La guerra dei Roses al cinema

I Roses, trama e cast del film remake de La guerra dei Roses in uscita al cinema oggiCinema Walt Disney Pictures via Webphoto
Introduzione
I Roses, film di Jay Roach, con Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, arriva nelle sale italiane da mercoledì 27 agosto distribuito da Searchlight Pictures. Ecco cosa c'è da sapere sul remake del cult del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner La guerra dei Roses, una pellicola che promette di essere più divertente, caustica e cattiva del successo al botteghino di oltre trent'anni fa (e con un cast ricco di volti noti e molto apprezzati).
Quello che devi sapere
I Roses, quando esce e dove vederlo
I Roses, titolo diretto da Jay Roach - già regista di numerosi film comici di successo da Ti presento i miei alla trilogia di Austin Powers - è un nuovo film tratto da La guerra dei Roses, romanzo di Warren Adler del 1981, portato sul grande schermo con enorme consenso da parte del pubblico nel 1989 da Danny DeVito.
Il nuovo film, scritto da Tony McNamara (sceneggiatore di Povere creature! e La favorita), esce in Italia al cinema il 27 agosto, distribuito da Searchlight Pictures.
La trama de I Roses
La guerra civile combattuta in Inghilterra nella seconda metà del 1400 tra la casa di Lancaster e quella di York fu una delle più sanguinose della storia inglese al punto da diventare, cinquecento anni dopo, un riferimento per Warren Adler e il suo romanzo, La guerra dei Roses, con protagonisti Jonathan e Barbara Rose, una coppia di ex innamorati che si fanno, appunto, la guerra quando si rendono conto di non amarsi più.
Di sentimenti forti e di odio fortissimo parla dunque anche I Roses, lungometraggio tratto dal celebre libro che è stato lo spunto anche de La guerra dei Roses del 1989, il film per il grande schermo che mostrò il lato spietato della fine di un matrimonio al punto da diventare un paradigma per tutte le crisi coniugali a venire, specie quelle piene di situazioni al limite.
Si spingono ben oltre i limiti anche Theo (Benedict Cumberbatch) e Ivy (Olivia Colman), marito e moglie che, dopo decenni d'amore, si rendono conto di non poterne più.
La crisi di famiglia (che parte da una crisi professionale di lui, ancora più forte se paragonata ai crescenti successi di lei, chef in ascesa), travolge tutto: figli (tre), amici, carriere, case (soprattutto una, una dimora da sogno progettata da Theo che diventa l'oggetto principale della discordia).
Come nel cult del 1989 ci sono di messo spietati avvocati divorzisti ma, a distanza di molti anni dal primo e popolare film, molte cose sono cambiate nella società, nelle relazioni tra uomini e donne e non solo.
Il cast de I Roses
Benedict Cumberbatch, amatissimo volto di serie tv e lungometraggi, da Sherlock a The Imitation Game e i film Marvel, e Olivia Colman, premio Oscar per La favorita e protagonista in The Crown, Empire of the Light, La figlia oscura, tra le star britanniche più amate del panorama globale, hanno dato ai loro personaggi una specificità tutta inglese che rende I Roses ancora più caustico del già divertente precedente, La guerra dei Roses con Michael Douglas e Kathleen Turner.
Il cast del film è arricchito da numerosi attori, molti dei quali sono volti noti con alle spalle numerosi ruoli comici: tra questi spiccano Andy Samberg (che fa l'avvocato, ruolo che fu di Danny DeVito) e Kate McKinnon.
Altri interpreti sono: Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Zoë Chao, Belinda Bromilow, Allison Janney e Akie Kotabe.
Più divertente (e crudele) dell'originale
Non ci sono solo le dinamiche affettive e amorose a complicare la vicenda dei protagonisti de I Roses. Il copione di Tony McNamara tiene conto anche di tutte le evoluzioni professionali che possono impattare sulle coppie e le famiglie contemporanee.
I Roses è un film tremendamente attuale e profondamente divertente. I due coniugi in lotta non smettono mai di prendersi gioco l'uno dell'altra, anche se spesso in maniera molto crudele.
Il tono della pellicola, una black comedy ricca di dialoghi caustici e scorretti, è stato anticipato dal trailer ufficiale, diffuso con largo anticipo rispetto all'uscita e visibile in testa a questa scheda.