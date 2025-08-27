I Roses, trama e cast del remake de La guerra dei Roses al cinema

La guerra civile combattuta in Inghilterra nella seconda metà del 1400 tra la casa di Lancaster e quella di York fu una delle più sanguinose della storia inglese al punto da diventare, cinquecento anni dopo, un riferimento per Warren Adler e il suo romanzo, La guerra dei Roses, con protagonisti Jonathan e Barbara Rose, una coppia di ex innamorati che si fanno, appunto, la guerra quando si rendono conto di non amarsi più.

Di sentimenti forti e di odio fortissimo parla dunque anche I Roses, lungometraggio tratto dal celebre libro che è stato lo spunto anche de La guerra dei Roses del 1989, il film per il grande schermo che mostrò il lato spietato della fine di un matrimonio al punto da diventare un paradigma per tutte le crisi coniugali a venire, specie quelle piene di situazioni al limite.

Si spingono ben oltre i limiti anche Theo (Benedict Cumberbatch) e Ivy (Olivia Colman), marito e moglie che, dopo decenni d'amore, si rendono conto di non poterne più.

La crisi di famiglia (che parte da una crisi professionale di lui, ancora più forte se paragonata ai crescenti successi di lei, chef in ascesa), travolge tutto: figli (tre), amici, carriere, case (soprattutto una, una dimora da sogno progettata da Theo che diventa l'oggetto principale della discordia).

Come nel cult del 1989 ci sono di messo spietati avvocati divorzisti ma, a distanza di molti anni dal primo e popolare film, molte cose sono cambiate nella società, nelle relazioni tra uomini e donne e non solo.