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Lo speciale sulla frana a Niscemi
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Meloni oggi a Niscemi, è la terza visita della premier in pochi mesi

Politica
©Ansa

La presidente del Consiglio, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, torna nella località siciliana colpita dalla frana di gennaio

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Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi. La presidente del Consiglio, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, dopo le visite di gennaio e febbraio, torna per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana.

La frana di Niscemi

Era il 25 gennaio quando Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, veniva devastato da una frana, dopo l'ondata di maltempo che, pochi giorni prima aveva investito il Sud Italia. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case, con macchine e decine di immobili che sono rimasti sospesi nel vuoto, affacciati sullo strapiombo. Gi sfollati sono stati circa 1.500.

Approfondimento

Frana di Niscemi: serviranno 22 milioni per abbattere gli edifici in zona rossa
L'area colpita dalla frana a Niscemi, Caltanissetta, che ha causato l'evacuazione di centinaia di famiglie e danni ingenti al patrimonio edilizio, Niscemi, 28 gennaio 2026. ANSA/ORIETTA SCARDINO
Niscemi - ©Ansa
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Cronaca

Frana Niscemi, le immagini del centro storico dentro la zona rossa

Mentre gli sfollati aspettano di sapere se possono andare, scortati dai vigili del fuoco, a recuperare effetti personali dalle proprie abitazioni in zona rossa, proseguono i lavori di rilievo per monitorare gli smottamenti. In campo anche strumentazioni solitamente usate in zone terremotate per far sì “che le operazioni possano compiersi in un assetto di safety”, ha fatto sapere il comandante dei vigili del fuoco

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