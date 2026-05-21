Meloni oggi a Niscemi, è la terza visita della premier in pochi mesi

La frana di Niscemi

Era il 25 gennaio quando Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, veniva devastato da una frana, dopo l'ondata di maltempo che, pochi giorni prima aveva investito il Sud Italia. L'enorme smottamento ha trascinato a valle diverse case, con macchine e decine di immobili che sono rimasti sospesi nel vuoto, affacciati sullo strapiombo. Gi sfollati sono stati circa 1.500.