Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla frana a Niscemi
Arrow-link
Arrow-link

Frana Niscemi, le immagini del centro storico dentro la zona rossa

Cronaca fotogallery
10 foto

Mentre gli sfollati aspettano di sapere se possono andare, scortati dai vigili del fuoco, a recuperare effetti personali dalle proprie abitazioni in zona rossa, proseguono i lavori di rilievo per monitorare gli smottamenti. In campo anche strumentazioni solitamente usate in zone terremotate per far sì “che le operazioni possano compiersi in un assetto di safety”, ha fatto sapere il comandante dei vigili del fuoco

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

È il nuovo decreto Sicurezza varato dal governo a dominare le aperture dei giornali in edicola...

13 foto

Porto Recanati travolta da mareggiate: fiume esondato e gravi danni

Cronaca

La costa del centro marchigiano, in particolare la zona di Scossicci e il lungomare sud, ha...

8 foto

Frana Niscemi, nuovi crolli vicino alla biblioteca del paese. FOTO

Cronaca

Cedimenti a ridosso dell'edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l'imponente...

8 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le correzioni del Quirinale al...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

L'addio di Vannacci alla Lega e le nuove polemiche legate alle parole del ministro Piantedosi...

12 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Milano Cortina 2026, Mattarella inaugura Casa Italia. DIRETTA TV

    live Cronaca

    Al via da oggi fino al 22 febbraio i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Tutto pronto per la...

    Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate

    Cronaca

    L'indagine è partita grazie alla denuncia presentata dal rappresentante di una cooperativa...

    Violenze nel carcere di Torino, otto agenti condannati in primo grado

    Cronaca

    Gli episodi sarebbero avvenuti nel penitenziario Lorusso e Cutugno tra il 2017 e il 2019. Sette...