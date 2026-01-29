Frana Niscemi, Musumeci: “Stop alle rate per i mutui”. DIRETTA

Durante la notte a Niscemi sono stati avvertiti diversi boati mentre la pioggia, caduta per ore, ha aggravato la situazione sul fronte della frana. Tecnici della Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi: non si segnalano crolli significativi né situazioni di allarme, ma i rumori e i cedimenti confermano che la frana è ancora attiva e continua a scivolare verso sud.

"La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l'area rossa è destinata a allargarsi". A fare il punto sulla frana di Niscemi il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervistato da Rtl. Il ministro ha anche reso noto di aver costituito un team di esperti per valutare il fenomeno e in particolare se il fronte della frana possa "arretrare negli anni verso il centro abitato".

"C'è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri", ha annunciato il ministro per la Protezione civile.

Con un voto segreto l'Assemblea regionale siciliana intanto destina 1,3 miliardi stanziati per il Ponte sullo stretto alla ricostruzione mentre emerge che nessuno dei 46 progetti del Pnrr dedicati al dissesto idrogeologico in Sicilia, finanziati con 99 milioni, riguarda Niscemi.

Durante la sua visita di ieri Meloni ha promesso "risposte veloci" e ha aggiunto: “Il governo assumerà provvedimenti immediati, dice la premier, precisando che i 100 milioni per i territori colpiti dal maltempo, anche in Sardegna e Calabria, sono un primissimo stanziamento”. Il governo è al lavoro per presentare un decreto legge per stanziare le risorse necessarie alle regioni colpite dal maltempo: è atteso nel pomeriggio un Cdm in merito. La Procura di Gela indaga per disastro colposo. Centinaia di bambini sono rimasti a casa per la chiusura delle scuole elementari.

