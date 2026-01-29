Offerte Sky
Lo speciale sulla frana a Niscemi
Niscemi, Ciciliano a Sky TG24: "Peggio del Vajont, non andava costruito"

Politica

Il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, ai microfoni di Sky TG24 durante il programma Start, spiega la situazione della frana a Niscemi: "Sono stati evacuati 500 nuclei familiari. Queste persone, ovviamente in maniera precauzionale sono state allontanate. Ci saranno coloro i quali non potranno mai più ritornare nelle proprie case. Tecnicamente siamo quasi a una volta e mezza la quantità di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont. Era necessario evidentemente evitare la costruzione sul fronte di frana" (IL VIDEO DELLA FRANA - GLI AGGIORNAMENTI SU NISCEMI)

