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Disastro del Vajont, il 9 ottobre 1963 la tragedia: quasi 2 mila vittime

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Alle 22.39 del 9 ottobre 1963, un'enorme frana di roccia di circa due chilometri quadrati di superficie si staccò dalle pendici del Monte Toc, dietro la diga, tra il Friuli e il Veneto, e provocò la distruzione di una decina di paesi. La fotostoria

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Disastro Vajont, il 9 ottobre 1963 la tragedia: quasi 2 mila vittime

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