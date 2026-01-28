Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico

Il terreno interessato alla frana ha uno strato sabbioso che poggia sull'argilla, "come si evince dalla colorazione della parete franata, gialla e grigia - continua Collura - Il terreno più in superficie, anche a causa delle forti piogge, scivola sull'argilla impermeabile". Il geologo dice che l'ipotesi ventilata da qualche studioso, di una cosiddetta faglia diretta, cioè un fenomeno tettonico, "non trova evidenza". Se il contesto geomorfologico è suscettibile alle frane, "il diffuso disordine e il marcato dissesto idrogeologico causato dalle incontrollate acque di scorrimento in città fanno il resto. Le acque si riversano su tutto il versante, creando incisioni profonde che aumentano la propensione al dissesto. Dopo la frana del '97, la probabilità che un evento franoso si ripetesse in quest'area era altissima, soprattutto perché il versante non è stato interessato da nessun intervento, nonostante contenuti segnali di movimento". Soltanto lo scorso 16 gennaio la terra s'era già mossa e la strada provinciale 12 interrotta. Dopo gli avvenimenti del '97 alcune costruzioni che rientravano nel perimetro della frana furono abbattute, "e da quel momento nell'area non sono sorte nuove abitazioni", conclude Collura.