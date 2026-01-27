Frana a Niscemi, il sindaco: "Restate a casa, momento drammatico"

Arriva tramite i social il messaggio del sindaco Conti agli abitanti del paese in provincia di Caltanisetta dopo la frana verificatasi nelle ultime ore e che ha portato 1500 persone a lasciare le proprie abitazioni: restate a casa e non superate le zone rosse. Oggi a Niscemi anche il capo della Protezione civile, Ciciliano, e il presidente della Regione Sicilia, Schifani ascolta articolo

“È una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo danni alle abitazioni. Restate a casa". Queste le parole e il messaggio rivolto ai concittadini, in una diretta social, dal sindaco di Niscemi (piccolo comune di circa 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta) Massimiliano Conti, rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana. "Faremo di tutto per mettere in sicurezza il territorio. - ha detto il primo cittadino di Nascemi – Voi state a casa e seguite le indicazioni. Le scuole resteranno chiuse. Vi invito a non superare il limite della zona transennata. Faremo di tutto per risolvere il problema. È una ulteriore ferita grave che la nostra città subisce. È un momento drammatico. Siamo tutti provati".

Oggi a Niscemi anche il capo della Protezione civile Questa mattina il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sarà al Centro operativo comunale (Coc) di Niscemi, nel Nisseno, per un sopralluogo e per fare il punto sulla frana che ha interessato il territorio. Insieme a lui ci sarà il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. Potrebbe interessarti Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine