Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine

Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine

Evacuate oltre 1.500 persone: molte di queste non rientreranno più nelle loro abitazioni. Chiusi interi quartieri e le principali strade provinciali. Ancora da definire la stima dei danni totali

