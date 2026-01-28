Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine

Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine
Evacuate oltre 1.500 persone: molte di queste non rientreranno più nelle loro abitazioni. Chiusi interi quartieri e le principali strade provinciali. Ancora da definire la stima dei danni totali
- Il fronte della frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua ad allargarsi. Il movimento franoso, iniziato nel pomeriggio del 25 gennaio, ha reso necessaria l’evacuazione di oltre 1.500 persone. Le immagini che arrivano dalla zona sono impressionanti: si vede il paese, e poi, subito sotto, il baratro.
- Il terreno continua intanto a franare verso la piana di Gela. Ancora da valutare una stima complessiva dei danni, per cui ci vorrà tempo.
- La mattina del 28 gennaio la premier Meloni ha sorvolato, in elicottero, le zone colpite dal maltempo in Sicilia ed è poi arrivata proprio a Niscemi, dove ha partecipato a una riunione sulla situazione.
- A Sky TG24, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, avverte: "C'è una situazione senza precedenti: ho visto di persona un paese che rischia di crollare davanti a un vuoto enorme. Bisogna rimboccarsi le maniche, cosa che stiamo facendo. Studieremo un piano urbanistico di ricostruzione parziale di quella struttura, lontana dalla frana. Le risorse le individueremo, c'è tutta la buona volontà".
- Sul posto, fin da subito, è entrata in azione la Protezione Civile. E il 27 gennaio, il capo della Protezione Civile, Ciciliano, ha avvertito: "L'intera collina sta crollando, la situazione è critica".
- "Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi a Niscemi ci viveva, ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute", ha spiegato Ciciliano.
- Con l’estendersi del fronte franoso, man mano sono stati evacuati interi quartieri: Sante Croci, Trappeto e via Popolo.
- Complessivamente sono circa trecento le famiglie allontanate dalle loro case. Queste persone sono state ospitate in altre abitazioni o nel Palasport Pio La Torre.
- “Abbiamo paura per noi e per le nostre case – ha raccontato uno degli sfollati –. Non sappiamo cosa fare”.
- Per gli sfollati della frana sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro per ogni componente fino a un massimo di 900 euro al mese a nucleo per un anno, secondo quanto emerso nelle ultime ore.
- Il sindaco Massimiliano Conti coordina il centro operativo, in stretto contatto con la Protezione civile nazionale e regionale e con la Prefettura di Caltanissetta.
- "La situazione continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti”, ha spiegato il sindaco, il 27 gennaio. "Abbiamo un fronte della frana di almeno quattro chilometri, sempre più ampio. Ci sarà una zona rossa con famiglie che non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Dobbiamo rialzarci".
- Intanto, diversi droni si sono alzati in volo nelle scorse ore per monitorare lo stato del fronte della frana.
- La frana ha interessato anche la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci.
- La parete alla cui sommità c'è una striscia di case in bilico sul precipizio dovrà trovare un assetto di equilibrio naturale. "I terreni sabbiosi, come quelli di Niscemi, hanno un angolo di resistenza al taglio di 35 gradi. Attualmente la parete ha un angolo di 85: significa che la frana è destinata ad avanzare, compromettendo le costruzioni, fino a trovare un equilibrio. L'angolo della parete non può resistere all'attuale inclinazione", spiega Riccardo Ferraro, consigliere della Sigea (Società italiana di geologia ambientale).
- "Quanto sta accadendo in Sicilia, e in particolare a Niscemi, conferma che non possiamo continuare a intervenire solo dopo le emergenze: è indispensabile una strategia strutturale che tenga insieme il rischio sismico e il dissesto idrogeologico", ha dichiarato la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo.