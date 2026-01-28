Frana di Niscemi, le immagini dall'elicottero della Guardia Costiera

La frana di Niscemi appare ancora più imponente vista dall'alto. Fanno davvero impressione le immagini girate a bordo dell'elicottero della Guardia Costiera che riprendono la frana che ha colpito il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno è cominciato domenica 25 gennaio a causa del ciclone Harry e della violenta ondata di maltempo che si sono abbattuti sulla Sicilia. La frana ha trascinato via strade, case e terreni per oltre 25 metri. A causa della frana sono stati sfollati ed evacuati migliaia di abitanti (GLI AGGIORNAMENTI - COSA STA SUCCEDENDO A NISCEMI)
