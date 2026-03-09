Offerte Sky
Proteste di Non Una di Meno contro il ddl Bongiorno

Cronaca

Il movimento transfemminista Non Una di Meno ha organizzato proteste a Roma e Torino contro il ddl Bongiorno, che modifica le norme sul consenso nei casi di violenza sessuale. Le attiviste sostengono che la nuova formulazione rischi di scaricare sulle vittime l’onere di dimostrare di aver espresso chiaramente il dissenso.

