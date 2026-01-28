Niscemi continua a franare verso la piana di Gela. Oltre 1500 sfollati

Mentre è ancora allerta per il maltempo (arancione in Lazio, Molise e Sardegna, gialla in altre otto regioni, ndr), Niscemi (Caltanissetta) continua a franare verso la piana di Gela: "L’intera collina sta crollando e la situazione è critica", ha spiegato ieri, 27 gennaio, il capo della Protezione civile Ciciliano. La situazione si aggrava di ora in ora. La frana, con un fronte lungo 4 chilometri che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case, non si arresta. Molti degli sfollati non rientreranno più nelle proprie abitazioni. "Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi a Niscemi ci viveva, ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute", ha spiegato Ciciliano. Ancora da definire la stima dei danni (LE IMMAGINI RIPRESE DAL DRONE).