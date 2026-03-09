Offerte Sky
Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nelle campagne

Cronaca

Continuano nel Foggiano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. Le operazioni sono concentrate in località borgo La Rocca, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove la ragazza sarebbe stata vista l'ultima volta. La giovane era giunta in Italia dalla Romania circa 3 mesi fa con un’amica.

