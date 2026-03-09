Ragazza scomparsa nel Foggiano, si cerca nelle campagne

Continuano nel Foggiano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. Le operazioni sono concentrate in località borgo La Rocca, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove la ragazza sarebbe stata vista l'ultima volta. La giovane era giunta in Italia dalla Romania circa 3 mesi fa con un’amica.
