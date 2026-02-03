Niscemi, pm: “Non guarderemo in faccia nessuno”. Sfollati sono 1300

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla frana a Niscemi
Arrow-link
Arrow-link

Frana a Niscemi, pm: “Non guarderemo in faccia nessuno”. Gli sfollati sono 1300

Cronaca
©Ansa

Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo”, ha detto ieri il procuratore Salvatore Vella: l’inchiesta partirà dunque dal 1997, anno della prima grande frana che mise in ginocchio la città. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano: "La frana è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando"

ascolta articolo

Rimane alta l’attenzione della magistratura su quanto sta avvenendo a Niscemi, la città siciliana dove una frana sta causando ormai da una settimana crolli e una zona rossa inaccessibile. "Non guarderemo in faccia nessuno”, ha detto ieri il procuratore di Gela Salvatore Vella, che già nei giorni scorsi aveva annunciato l'apertura di una inchiesta per disastro colposo. Il magistrato ha fatto sapere che “al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà così”. Giovedì sarà dato incarico a tre consulenti chiamati a ricostruire quanto è accaduto: “Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo". L'inchiesta partirà dunque dal 1997, anno della prima grande frana che mise in ginocchio la città. La Procura, dunque, andrà fino in fondo "qualsiasi sarà la responsabilità apicale di chi non ha preso decisioni, lo accerteremo, indipendentemente dal livello dei soggetti coinvolti”.

Studenti di nuovo a scuola

Da ieri mattina a Niscemi intanto i ragazzi sono tornati a scuola, con la ripresa delle lezioni. Accanto agli alunni gli psicologi dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. "Per i bambini piccoli il cambiamento improvviso degli spazi e delle abitudini può generare paura e disorientamento”, aveva spiegato la psicologa dell'Asp Antonella Campo. “Per questo lavoriamo attraverso il gioco, le routine e la relazione con gli insegnanti, aiutandoli a sentirsi nuovamente al sicuro e accompagnandoli gradualmente nell'adattamento al nuovo contesto".

“Frana è ancora in movimento”

Per quanto riguarda invece l'evolversi della situazione - che conta già 1.300 sfollati - è intervenuto ieri il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. "La frana è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando", ha spiegato. Dopo i crolli degli ultimi giorni è sempre più certo che non sarà possibile rientrare nelle case che si trovano nella prima fascia della zona rossa, quella a 50 metri dal precipizio. Una decisione confermata anche dal presidente della Sicilia Renato Schifani, che si è però detto "contrario alla realizzazione di una new town a Niscemi". Il governatore della Regione ha ricevuto ieri a Palermo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al centro dell'incontro, oltre a Niscemi, l'emergenza che la Sicilia sta vivendo dopo il passaggio del ciclone Harry. "I 100 milioni che sono stati assegnati sono per interventi di prima necessità, lo Stato farà molto ma molto di più", ha detto Tajani.

Leggi anche

Non solo Niscemi. Un quarto dell’Italia è a rischio frane

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/25
Cronaca

Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine

Evacuate oltre 1.500 persone: molte di queste non rientreranno più nelle loro abitazioni. Chiusi interi quartieri e le principali strade provinciali. Ancora da definire la stima dei danni totali

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Niscemi, pm: “Non guarderemo in faccia nessuno”. Sfollati sono 1300

Cronaca

Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se...

Niscemi

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Il decreto sicurezza e lo scontro su alcuni nodi tra governo ed opposizione, la visita a Milano...

16 foto

Rita De Crescenzo a processo per offese e minacce al deputato Borrelli

Cronaca

Oggi, 3 febbraio, l'udienza predibattimentale: la donna e il figlio sono accusati di aver...

Scontri Torino, un arrestato: “Inorridito da aggressione ad agente”

Cronaca

Per quanto accaduto sabato 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione pro...

Roma, tubatura rotta: quartieri del quadrante Est senz'acqua

Cronaca

Acea attiva autobotti e numero verde per le urgenze, mentre da Fratelli d'Italia arrivano...

Cronaca: i più letti