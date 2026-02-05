Frana Niscemi, nuovi crolli vicino alla biblioteca. Proseguono lavori per viabilità. FOTO
Cedimenti a ridosso dell'edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l'imponente smottamento e che custodisce oltre 4mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Intanto, prosegue senza sosta l'opera di messa in sicurezza re ipristino della pavimentazione stradale. Oltre 600 gli interventi dei vigili del fuoco. Il governatore Schifani: "Salvaguardia dei cittadini è la nostra priorità"
- Ancora crolli sul ciglio della frana di Niscemi. Cedimenti si sono registrati a ridosso della biblioteca privata "Angelo Marsiano", edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l'imponente smottamento e che custodisce oltre 4mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Intanto, proseguono i lavori sul fronte della viabilità. Il genio militare ha riferito che sulla regia trazzera sono stati completati i lavori di preparazione su tre chilometri dei cinque complessivi da sistemare.
- Il prefetto ha disposto un'intensificazione delle attività di trasporto del materiale per la pavimentazione della strada vicinale. Mentre il direttore dell'ufficio tecnico della Provincia ha riferito che sono stati consegnati i lavori per il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e l'apposizione delle bande rumorose sulla Sp 11, nonché quelli per la stesura dell'asfalto nel tratto scarificato della stessa.
- Vanno avanti di pari passo le operazioni dei vigili del fuoco, a seguito della frana di oltre 4 chilometri che ha coinvolto diversi edifici nel quartiere Sante Croci e in contrada Pirillo. Sono stati svolti finora 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni all’interno delle case nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di movimento.
- Ieri, intanto, ha preso il via il monitoraggio tecnico-scientifico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) sul fenomeno franoso che interessa il territorio di Niscemi.
- L'attività di sorveglianza straordinaria è stata richiesta dalla presidenza della Regione siciliana e sarà realizzata in stretta collaborazione con i dipartimenti della Protezione civile nazionale e regionale.
- “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta”- ha detto il presidente della Regione Renato Schifani - “e per questo ci stiamo affidando a istituti di rilevanza scientifica internazionale. Si tratta di studi complessi che si avvarranno anche della collaborazione di altri enti per analisi dettagliate, per individuare sistemi di sorveglianza ed elaborare proposte e provvedimenti mirati per la tutela del territorio e della popolazione”.
- L'Ingv effettuerà il monitoraggio geochimico dell'area per verificare la possibile presenza di anomalie di gas crostali, con particolare attenzione al metano, e il monitoraggio geofisico che prevede l'installazione di una rete di stazioni Gnss (Global navigation satellite system) distribuite lungo l'area della frana e nella fascia instabile, al fine di misurare in tempo reale gli spostamenti del suolo e le accelerazioni del movimento.
- Contemporaneamente l'Ogs effettuerà indagini attraverso l'esecuzione di una prospezione geoelettrica 3D e una prospezione sismica ad alta risoluzione con le quali sarà possibile identificare le caratteristiche del sottosuolo, individuare eventuali piani di scivolamento e definire con maggiore precisione i volumi di terreno coinvolti nel movimento franoso.