Frana Niscemi, nuovi crolli vicino alla biblioteca. Proseguono lavori per viabilità. FOTO

Cronaca fotogallery
8 foto

Cedimenti a ridosso dell'edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l'imponente smottamento e che custodisce oltre 4mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Intanto, prosegue senza sosta l'opera di messa in sicurezza re ipristino della pavimentazione stradale. Oltre 600 gli interventi dei vigili del fuoco. Il governatore Schifani: "Salvaguardia dei cittadini è la nostra priorità"

