Risultati elezioni provinciali a Brindisi, Pomes nuovo presidente

Politica

Il primo fu quello istituzionale con il quale gli italiani scelsero tra Repubblica e Monarchia. Da quel giorno si è tornati alle urne per altri 77 quesiti referendari: 72 abrogativi, uno consultivo e quattro costituzionali. Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati di nuovo alle urne per votare per il referendum Giustizia