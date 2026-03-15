Risultati elezioni provinciali a Brindisi, Pomes nuovo presidente

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Risultati elezioni provinciali a Brindisi, Angelo Pomes è il nuovo presidente

Politica
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Il sindaco di Ostuni, e candidato del centrosinistra, ha battuto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che correva per il centrodestra

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Angelo Pomes, sindaco di Ostuni e candidato del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi. Pomes ha battuto il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che correva per il centrodestra. Come previsto in questi casi, hanno votato - dalle 8 alle 20 - solo i sindaci e consiglieri provinciali del Brindisino. 

Il risultato delle elezioni

Per Marchionna le preferenze sono state 32.680, mentre Pomes ha raggiunto quota 57.485. Nove le schede bianche, cinque le nulle. Pomes succede a Toni Matarrelli, attuale presidente del Consiglio regionale della Puglia.

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