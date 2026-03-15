Risultati elezioni provinciali a Latina, Carnevale nuovo presidente

L'esponente di Forza Italia, e sindaco di Monte San Biagio, ha sconfitto Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci e candidata del centrosinistra
Federico Carnevale, di Forza Italia, è il nuovo presidente della Provincia di Latina. Questo il risultato, come riportano diverse testate locali, dopo le votazioni che si sono tenute oggi, 15 marzo, dalle 8 alle 20, dopo i quattro anni di presidenza di Gerardo Stefanelli. Carnevale, sostenuto dall’intero schieramento di centrodestra, ha sconfitto Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca dei Volsci e candidata del centrosinistra.
Le elezioni provinciali di Latina
A votare non sono stati tutti i cittadini, ma solo i sindaci e i consiglieri comunali dei 32 Comuni della Provincia. A Carnevale - si attendono i dati definitivi - è andato circa il 71% dei voti, mentre Barbara Petroni si è fermata poco sotto al 29%.
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