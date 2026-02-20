Gli agenti sono accusati di aver aiutato il collega che ha esploso il colpo "ad eludere le investigazioni". Sentiti nell'immediatezza dei fatti, non avrebbero detto la verità su chi, oltre a loro, si trovava sul luogo del delitto, sui loro "movimenti", sulla "posizione e la condotta degli altri soggetti presenti" e poi sui "tempi impiegati per allertare i soccorsi”. Anche perché, come riportato negli inviti a comparire, quando il 28enne era ferito e "agonizzante" a terra non avrebbero dato "immediato avviso all'autorità sanitaria", con un ritardo di oltre 20 minuti.

Per approfondire: Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con “uso legittimo delle armi”